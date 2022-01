Trasporto: Giovannini, avuto forte aumento di corse aggiuntive, Trenitalia al lavoro per disponibilità su pendolari e studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quest’anno le corse aggiuntive in termini di chilometri per passeggeri sono state tre volte quelli dello scorso anno, con oltre 800 milioni per i servizi aggiuntivi". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, a Sky Tg24 Economia, a proposito dei problemi dati dai contagi Covid per il settore dei trasporti. "Sappiamo che alcune risorse non sono state utilizzate e stiamo lavorando con le Regioni" perché utilizzino questi fondi per inserire corse aggiuntive, ha aggiunto. Il ministro ha poi spiegato che, per far fronte al problema dei macchinisti che possono essere colpiti da Omicron e non possono quindi recarsi a lavoro, "Trenitalia ha ripensato la sua programmazione, cancellando circa il tre per cento delle corse, e sta ora discutendo con le Regioni su come ottimizzare la disponibilità, soprattutto per pendolari e studenti". (Rin)