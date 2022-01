Ue: D'Incà, auguri di pronta guarigione a David Sassoli, ti aspettiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro per i Rapporti con il Parlamento

21 luglio 2021

- "Il mio augurio di pronta guarigione a David Sassoli, presidente del Parlamento europeo. David ti aspettiamo per continuare a costruire insieme quel dialogo che renda sempre più forte e incisiva l'azione dell'Italia in Europa e dell'Europa nel mondo". Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. (Rin)