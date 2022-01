Germania: il governo precisa gli obiettivi del Fondo per l'energia e il clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale è al lavoro per rendere più precisi gli obiettivi del Fondo per l'energia e il clima (Ekf), a cui ha destinato i 60 miliardi di euro del secondo e ultimo bilancio supplementare del 2021. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'obiettivo dell'esecutivo tedesco è rispondere alla critiche rivolte dalla Corte dei conti federale (Brh) alla manovra aggiuntiva ed evitare ricorsi contro il provvedimento alla Corte costituzionale federale (Bverfg). I 60 miliardi di euro per l'Ekf provengono, infatti, da aiuti pubblici contro la crisi del coronavirus, mobilitati nel 2021 e non utilizzati. Per il Brh, la riallocazione delle risorse solleva seri dubbi di costituzionalità. (segue) (Geb)