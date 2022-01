Germania: il governo precisa gli obiettivi del Fondo per l'energia e il clima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora, il governo federale e la maggioranza che lo sostiene al Bundestag intendono precisare che l'Ekf servirà a finanziare investimenti in “efficienza energetica ed energie rinnovabili nel settore edile”. Inoltre, saranno promossi “investimenti per accelerare l'espansione dell'elettromobilità”. Parte dei 60 miliardi di euro potrebbe poi essere impiegata per “l'abolizione della sovrattassa sullo sviluppo delle energie rinnovabili”. Potrebbero essere sostenuti anche gli investimenti delle imprese in processi di produzione rispettosi del clima. Come nota “Handelsblatt”, questi usi concreti potrebbero far parte del bilancio suppletivo e quindi invalidare le preoccupazioni in merito alla sua costituzionalità. Tuttavia, la definizione dei compiti per l'Ekf è ancora una bozza e il dibattito nella maggioranza è ancora in corso. (Geb)