Energia: algerina Sonatrach registra aumento esportazioni nel 2021 di 14,5 miliardi di dollari rispetto al 2020

- Il gruppo algerino di idrocarburi Sonatrach ha raggiunto un volume di export di 34,5 miliardi di dollari statunitensi nel 2021, in crescita rispetto ai 20 miliardi di dollari del 2020. Lo ha detto alla radio nazionale Rachid Zerdani, vicepresidente responsabile della strategia e dell'economia di Sonatrach. Secondo il dirigente della compagnia energetica algerina, la crescita, è dovuta a un prezzo medio del petrolio di 60 dollari al barile e ad un aumento del volume di produzione di idrocarburi, salito a 185 milioni di tonnellate di petrolio nel 2021 (nel 2020 era 176 milioni). Sonatrach ha sostanzialmente ridotto le sue importazioni di carburante, scese a 300 milioni di dollari nel 2021 dai 2 miliardi di dollari precedenti. Per quanto riguarda la raffineria di Augusta, Zerdani ha riferito che i risultati nel 2021 sono stati positivi e ciò ha consentito di ripagare parte del debito contratto precedentemente. In merito alle attività internazionali di Sonatrach, Zerdani ha affermato che la compagnia prevede di riprendere le sue attività in Libia dove ha fatto interessanti scoperte petrolifere, e anche in Niger. Il funzionario algerino ha inoltre sottolineato che Sonatrach punta ad alimentare con energia solare gli impianti estrattivi per ridurre le emissioni di CO2, oltre a puntare sulla produzione di idrogeno verde e biocarburanti. Zerdani ha infine ricordato che Sonatrach prevede di investire nel medio termine fino a 500 milioni di dollari per ridurre le sue emissioni di CO2.(Ala)