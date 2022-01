Usa-Russia: Sherman, non consentiremo a nessuno di chiudere le porte della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non consentiranno a nessuno di chiudere la “politica delle porte aperte” della Nato, che è sempre stata centrale per l’Alleanza. Lo ha dichiarato in un briefing online con i giornalisti la vice sottosegretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, al termine di otto ore di colloqui con la delegazione russa. “Non rinunceremo alla cooperazione bilaterale con Stati sovrani che desiderano lavorare con gli Stati Uniti. E non assumeremo decisioni sull’Ucraina senza l’Ucraina, o sull’Europa senza l’Europa, né sulla Nato senza la Nato”, ha chiarito Sherman. (Res)