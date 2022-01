Milano: Sardone (Lega), Granelli si dimetta, è il peggior assessore della storia della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono contenta di vedere l’assessore Marco Granelli in aula, così gli posso chiedere virtualmente cosa ci fa ancora seduto sulla sedia da assessore, dato che l'unica cosa che può fare è dimettersi”. Con queste parole, durante la seduta del consiglio comunale di Milano, che è toranto a riunirsi in modalità telematica, la consigliera comunale di Milano della Lega Silvia Sardone ha attaccato l’assessore alla sicurezza Marco Granelli, in merito alle aggressioni avvenute in piazza Duomo a Capodanno che, a detta dell’esponente leghista, "non solo erano evitabili, ma sono state frutto anche di una malagestione delle forze dell’ordine durante la serata". “Lei ha cambiato le deleghe – ha proseguito Sardone -, ma non è cambiata la sua incapacità, rimane l'assessore peggiore della storia del Comune di Milano. Evidentemente la quota dei cattolici doveva avere un posto in giunta, e la storia la sinistra reputa così secondaria la sicurezza che le ha dato l’assessorato che reputa più inutile da sempre”.(Rem)