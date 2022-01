Tim: Presutto (M5s), forzatura dei francesi su Ad, Cdp vigili con attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diventa sempre più importante che Cassa depositi e prestiti (Cdp, ndr) vigili attentamente sulle operazioni che stanno riguardando Tim, di cui la stessa Cassa è azionista forte con il 10 per cento, dietro ai francesi di Vivendi, ancora oggi primi azionisti. E' notizia di queste ore che alcuni consiglieri di amministrazione di Tim, a forte trazione francese, hanno chiesto al presidente Rossi la convocazione d’urgenza di un Cda per il 12 gennaio, allo scopo di nominare Pietro Labriola nuovo amministratore delegato. Ora, questa richiesta configura come minimo una forzatura, considerando che, a quanto risulta, era già stata fissata per il 18 gennaio l’illustrazione al Cda delle linee guida del piano industriale e considerando che è in atto una procedura selettiva innescata dal Comitato nomine per vagliare una rosa più ampia di possibili Ad. Ci si chiede a questo punto se il presidente Rossi voglia avallare senza colpo ferire questa sorta di forcing francese e soprattutto se la Cdp non debba vigilare attentamente su questo passaggio, facendo valere tutte le sue ragioni. Ricordiamo che Tim ancora oggi detiene un asset strategico per il Paese, come la rete Tlc, il cui sviluppo è fondamentale per cittadini e imprese al punto da essere al centro degli investimenti previsti nel Pnrr. Il M5s ritiene che la Cdp e il suo Ad, Dario Scannapieco, debbano attivarsi prontamente per presidiare un passaggio che intenderebbe, con una possibile forzatura, affidare Tim a un Ad plasticamente sponsorizzato dai francesi. L’asset strategico, come ripetiamo da tempo, esige un maggioritario presidio pubblico". Lo comunica in una nota il senatore Vincenzo Presutto, componente M5s della Commissione bicamerale di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti. (Com)