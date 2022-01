Balcani: inviato speciale britannico Peach, Londra sostiene iniziativa Open Balkans

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito sostiene l'iniziativa Open Balkan: lo ha dichiarato l'inviato speciale britannico per i Balcani occidentali, Stuart Peach partecipando oggi al ministero degli Esteri di Tirana ad un incontro con i diplomatici e gli studenti albanesi in occasione del 100mo anniversario dei rapporti diplomatici tra i due Paesi. "L'iniziativa Open Balkans e il Processo di Berlino sono iniziative complementari e non dovrebbero essere considerate in competizione", ha dichiarato l'inviato speciale del governo britannico. "Ci impegniamo ad aiutarvi nel vostro viaggio euro-atlantico", ha aggiunto Peach. "L'Albania è grata per il sostegno della Gran Bretagna nel rafforzare lo stato di diritto", ha dichiarato da parte sua la ministra degli Esteri albanese Olta Xhaçka.(Alt)