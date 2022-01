Nicaragua: da Usa nuove sanzioni contro più di cento persone vicine a Ortega (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure restrittive si applicano ora a un totale di 21 persone e tre entità. Le persone designate sono soggette a congelamento dei beni e ai cittadini e alle aziende dell'Ue è vietato mettere a loro disposizione fondi. Le persone sono inoltre soggette a un divieto di viaggio, che impedisce loro di entrare o transitare nei territori dell'Ue. Il Consiglio ha ricordato che l'8 novembre 2021 l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Ue in cui sottolineava che le elezioni tenutesi in Nicaragua il 7 novembre 2021 si sono svolte senza garanzie democratiche e che i loro risultati sono privi di legittimità. Ha dichiarato anche che il governo del Nicaragua ha privato il popolo del diritto civile e politico di votare in un'elezione credibile, inclusiva, equa e trasparente, nonché della libertà di espressione, associazione e riunione pacifica. (segue) (Nys)