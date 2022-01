Innovazione: lista CC, M5s rivendica hub a Tiburtina ma era idea di assessore cacciato da Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota la lista capitolina Civica Calenda (CC) replica alla capogruppo del M5s, Linda Meleo, la quale ha rivendicato la progettualità riguardo alla realizzazione di un hub per imprese e centri di ricerca alla stazione Tiburtina. "È curioso che la capogruppo del M5s in Campidoglio si affretti a rivendicare la paternità di un progetto che era in capo a uno degli assessori defenestrati dalla sindaca Raggi, a inizio 2021 - si legge nella nota -. Non è un mistero, infatti, che la Casa delle tecnologie emergenti, l'hub innovativo presso la stazione Tiburtina, fosse un cavallo di battaglia dell'assessore Cafarotti (assessore della giunta Raggi, ndr) la cui cacciata avvenne in modo ambiguo. Guarda caso, l'ex assessore della giunta Cinque stelle aveva una formazione simile a quella dell'attuale assessora Lucarelli che non deve aver impiegato molto a capire le bontà del progetto di innovazione che si è trovata a sviluppare e che è stato strutturato con il coinvolgimento delle università romane e delle imprese. Non si tratta dunque di prendersi i meriti di altri ma di avere l'intelligenza di non buttare a mare le buone idee. Questo dovrebbe fare qualsiasi amministratore: questo farà anche la lista Calenda con la sua giunta ombra, pur restando all'opposizione. Daremo sempre il nostro parere favorevole a progetti di qualità in un'ottica di rilancio dell'immagine e dell'economia romana nel post pandemia, e a nostra volta faremo proposte concrete. L'hub Casa delle tecnologie emergenti - conclude la nota -, che nascerà presso la stazione Tiburtina, va giustamente valorizzato". (Com)