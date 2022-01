Kazakhstan: Tokayev, militari Csto resteranno finché situazione non si sarà completamente stabilizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di pace dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) rimarranno in Kazakhstan fino a quando la situazione nel Paese non si sarà completamente stabilizzata. Lo ha affermato il presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev in un comunicato ufficiale. Oggi il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che il contingente militare della Csto resterà in Kazakhstan per tutto il tempo necessario e, dopo aver svolto le sue funzioni, sarà ritirato dal Paese. Inoltre Putin ha osservato che le forze di pace della Csto si trovano in Kazakhstan sulla base di una richiesta ufficiale del presidente Tokayev e nel pieno rispetto dell'articolo 4 del Trattato di sicurezza collettiva del 1992. (Rum)