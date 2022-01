Pomezia: Cioffredi (Regione Lazio), grazie a carabinieri e Dda per operazione anti droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie ai carabinieri della compagnia di Pomezia e della stazione Divino Amore di Roma che coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia hanno smantellato due organizzazioni criminali dedite al traffico e allo spaccio di droga operanti a Santa Palomba". Così in una nota Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio. "Avevano trasformato un residence destinato all’emergenza abitativa in una piazza di spaccio - aggiunge - secondo modalità di rigoroso controllo del territorio. I residenti della struttura di via dei Papiri al confine tra la Capitale e il Comune di Pomezia erano ostaggio dei narcotrafficanti italiani e serbi e da questa mattina, grazie ai militari dell’Arma, hanno riacquistato il loro diritto a vivere sicuri".(Com)