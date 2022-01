Covid: Laforgia (Leu), introdurre soglia minima salariale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia, segnala che "prima della pandemia quasi tre milioni di lavoratori italiani guadagnavano meno di 9 euro lordi l’ora. Persone soggette a uno sfruttamento indecente e tenute sotto scacco dal ricatto di perdere il posto di lavoro, che nella maggioranza dei casi rappresenta l'unica entrata di molte famiglie. Famiglie che non arrivavano alla fine del mese". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Oggi, dopo la grave crisi occupazionale seguita all’emergenza Covid, la platea dei lavoratori poveri è spropositatamente aumentata. Il salario invece deve assicurare alle lavoratrici e ai lavoratori un'esistenza libera e dignitosa. Per questo è necessario introdurre una soglia minima salariale insieme all'applicazione generalizzata dei contratti collettivi nazionali. Durante il Conte II, nella commissione Lavoro al Senato, eravamo riusciti, con la ministra Catalfo, ad avviare un lavoro che andasse esattamente in questa direzione, tenendo insieme tutela della retribuzione e rilancio della rappresentanza. Se si vuole dare un segnale ai lavoratori - conclude l'esponente di Leu -, si approvi la norma prima della fine della legislatura". (Com)