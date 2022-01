Covid: 14.194 nuovi casi e 16 morti in Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi casi Covid che sono stati registrati in Emilia-Romagna sono 14.194 a fronte di 38.530 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 151 (4 in più rispetto a ieri). Sono stati registrati 16 decessi. Le persone complessivamente guarite sono 1.927 in più rispetto a ieri e hanno raggiunto quota 464.625. Lo ha riferito la Regione Emilia-Romagna nel consueto bollettino relativo all'emergenza Covid. (Ren)