Grecia: Corte di appello sospende pena per ex deputato di Alba dorata in attesa dell'appello

- Una Corte d'appello greca ha sospeso la pena a sei anni di reclusione per l'ex parlamentare greco di Alba dorata, Nikos Michos. Lo riferisce il quotidiano di Atene "Kathimerini", secondo cui con la sentenza, emessa nonostante la raccomandazione del pubblico ministero affinché Michos rimanesse in carcere, l'ex deputato sarà rilasciato dal carcere di massima sicurezza di Domokos, nella Grecia centrale, fino all'avvio del processo di appello nei suoi confronti. Michos, che secondo il suo legale è affetto da una patologia tumorale e soffre di altri problemi di salute, non potrà lasciare il Paese e dovrà presentarsi in questura due volte al mese per l'obbligo di firma. (Gra)