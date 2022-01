Trasporto aereo: Air France blocca voli per Bamako

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Air France ha sospeso i voli per Bamako, in Mali, nel quadro dell'embargo deciso dalla Comunità economica dei Paesi dell'Africa occidentale (Cedeao) per il ritardo accumulato nell'organizzazione di nuove elezioni. Lo ha reso noto un portavoce della compagnia aerea francese. "Air France segue la situazione in tempo reale e informerà i suoi clienti di ogni evoluzione del suo programma dei voli da e per Bamako", ha spiegato il portavoce.(Frp)