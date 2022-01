Usa: Sec prepara piano per chiedere più trasparenza alle grandi aziende private

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione titoli e scambi (Sec) degli Stati Uniti chiederà più trasparenza alle grandi aziende private nel Paese, preoccupata dalla scarsa sorveglianza in relazione al loro sistema di finanziamento. Lo scrive oggi il “Wall Street Journal”, secondo cui nel mirino dell’authority vi sono in particolare le società che hanno un valore stimato di oltre un miliardo di dollari. La Sec ha iniziato a lavorare su un piano che richiede alle aziende private di rendere regolarmente pubbliche informazioni riguardanti le loro finanze e le loro operazioni. Inoltre, l’autorità sta considerando di rendere più stringenti i requisiti che gli investitori devono rispettare per accedere ai mercati privati. Il cambiamento è stato sollecitato dal commissario democratico Allison Lee. “Le grandi aziende – ha spiegato - possono avere un forte impatto sulle vite di migliaia di persone senza avere assolutamente alcuna trasparenza nei confronti di investitori, dipendenti, sindacati, regolatori e pubblico”, escludendo che le nuove regole possano essere applicate anche a piccole e medie imprese. (segue) (Nys)