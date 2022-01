Kazakhstan: Tokayev, partecipazione miliziani stranieri anche da Afghanistan e Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Miliziani stranieri degli Stati centroasiatici, ma anche provenienti dall'Afghanistan e da Paesi del Medio Oriente, hanno partecipato all'aggressione contro il Kazakhstan, durante i disordini degli ultimi giorni. Lo ha affermato il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev in un comunicato ufficiale, aggiungendo di non avere dubbi sul fatto che gli scontri nel Paese siano stati un "attacco terroristico". "L'idea era di formare una zona di caos controllato sul nostro territorio con la successiva presa del potere, pertanto, in Kazakhstan è stata lanciata un'operazione antiterroristica", ha sottolineato Tokayev. Nello stesso comunicato, Tokayev ha chiarito che le forze di pace dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) rimarranno in Kazakhstan fino a quando la situazione nel Paese non si sarà completamente stabilizzata. (Rum)