- Nelle giornate comprese tra martedì 11 gennaio e venerdì 14, sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di potatura delle essenze erboree, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in uscita per chi proviene da Milano. Aspi consiglia di uscire allo svincolo di Solbiate Arno.(Com)