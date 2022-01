Bulgaria: avviata la seduta del Consiglio di sicurezza nazionale su Nord Macedonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata a Sofia la riunione del Consiglio consultivo per la sicurezza nazionale convocato dal presidente della Bulgaria Rumen Radev. Il tema al centro della seduta è "Il ruolo della Repubblica di Bulgaria nell'allargamento dell'Ue e nel processo di stabilizzazione e associazione: la Repubblica della Macedonia del Nord e l'Albania". Secondo quanto riferisce il sito macedone "Sitel", nei giorni scorsi lo stesso Radev ha affermato che la Bulgaria continua ad essere aperta al dialogo con la Macedonia del Nord. Radev ha chiesto di "garantire i diritti dei bulgari macedoni, rinunciare all'incitamento all'odio" e la "falsificazione" del patrimonio storico e culturale. Il neoeletto primo ministro della Bulgaria Kiril Petkov ha dichiarato in precedenza, in un intervento all'Assemblea nazionale, che la coalizione di governo ha una chiara posizione comune sulla Macedonia del Nord. Petkov ha inoltre annunciato che il 18 gennaio si recherà a Skopje per dei colloqui, dimostrando "che il buon vicinato è un principio fondamentale" per le relazioni fra i due Paesi. (segue) (Seb)