Bulgaria: avviata la seduta del Consiglio di sicurezza nazionale su Nord Macedonia (5)

- "È fondamentale che gli Stati membri dell'Ue concludano le discussioni sui quadri di negoziazione senza ulteriori ritardi e che le prime conferenze intergovernative con entrambi i Paesi si tengano il prima possibile ed entro la fine di quest'anno", si legge. L'opposizione della Bulgaria, unico fra i Paesi Ue, sta bloccando l'avvio effettivo dei negoziati di adesione della Macedonia del Nord all'Unione. "L'adesione della Macedonia del Nord è estremamente importante per la regione. A maggio abbiamo trovato i rapporti in un vicolo cieco. Abbiamo trovato la Bulgaria incompresa e isolata nell'Unione europea. L'essenza del problema è la 'debulgarizzazione' sistemica", ha affermato il presidente bulgaro Rumen Radev in occasione della sua partecipazione, il 6 ottobre, al vertice Ue-Balcani occidentali in Slovenia. (segue) (Seb)