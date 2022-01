Quirinale: Toti, se ci sono condizioni Berlusconi nostro candidato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Insieme agli amici del centrodestra ci siamo lasciati, prima delle vacanze, dicendo che ci sarebbe stato un ulteriore incontro e che il presidente Berlusconi sarebbe stato il nostro candidato” per il Quirinale, “ove ci fossero state le condizioni per farlo. Credo che i prossimi dieci giorni saranno decisivi". Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, ospite di "Timeline", su Skytg24. "Le due cose, però, che non voglio sentire dire in questa partita, almeno per quanto mi riguarda, è che, da un lato, c’è un'incompatibilità tra la figura di Berlusconi e il Quirinale perché lo ritengo offensivo per i milioni di italiani che lo hanno votato in questi 20 anni - ha continuato Toti - e, dall’altra parte, ovviamente, che Draghi sia l'unico al mondo che può proseguire l'azione di governo, perché una grande democrazia non si può permettere di essere impaccata a una sola persona. All'interno di questa forchetta ogni ragionamento è ancora da fare". (Rin)