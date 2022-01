Umbria: Bori (Pd), scelte inopportune da Comune Perugia su assistenza studenti disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- “Una scelta inopportuna, ma soprattutto dannosa; un esito che suscita perplessità, e soprattutto che reca gravi danni agli studenti e alle studentesse con disabilità assistiti, alle loro famiglie, nonché alle tante lavoratrici e lavoratori del mondo della scuola”. Così il consigliere regionale del Partito democratico, Tommaso Bori in una nota congiunta con i gruppi di centrosinistra al consiglio comunale di Perugia, in merito “alle tempistiche e ai risultati della nuova gara d’appalto per la gestione dell’assistenza ai bambini, ragazzi e ragazze con disabilità nelle scuole nel Comune di Perugia, dall’Infanzia alle Superiori. Appalto che, da oggi, esclude Borgorete e Polis, mentre fa entrare in servizio una nuova realtà del Nord Italia, che la metà degli operatori ha deciso di non seguire”. Bori ha aggiunto: “Scegliere di fare una gara d’appalto che si conclude quasi a metà anno scolastico tanto più in una fase di incertezza dovuta alla pandemia come quella che stiamo vivendo, è un grave errore, il cui prezzo verrà pagato in prima persona proprio dai soggetti più fragili". (segue) (Ren)