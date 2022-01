Umbria: Bori (Pd), scelte inopportune da Comune Perugia su assistenza studenti disabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bori ha aggiunto: "Impostare una gara che ha finito per premiare l’offerta sulla carta di un soggetto estraneo alla città di Perugia suscita molte perplessità in merito ai criteri applicati per l’aggiudicamento della gara. Tirare infine per la giacca gli operatori - che si sono sentiti in dovere di rispondere al sindaco Andrea Romizi con una lettera, in cui ricordano all’Amministrazione comunale di non essere ‘sacchi spostabili da un magazzino ad un altro, come se le cooperative fossero scatole vuote tutte uguali’ – nell’imbarazzante tentativo di convincerli a passare con la nuova cooperativa aggiudicataria del servizio, è qualcosa di davvero poco corretto e professionale”. Dunque ha proseguito: "Con questa modalità di azione il sindaco Romizi e il vice sindaco Tuteri dimostrano di essersi piegati a chissà quali logiche, nell’intento di smantellare chissà quali meccanismi, dimostrando di non voler mettere al centro e dare priorità ai bisogni dei soggetti più fragili". (segue) (Ren)