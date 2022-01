Togo: Afreximbank disponibile a sostenere seconda fase del progetto industriale Adetikopé

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della African Import-Export Bank (Afreximbank) Benedict Oramah ha incontrato a Lomé, in Togo, il presidente Faure Gnassingbé, al quale ha espresso la sua disponibilità a sostenere ulteriormente lo sviluppo della piattaforma industriale Adetikopé (Pia). Lo riferisce "Financial Afrik", secondo cui il loro colloquio si è focalizzato sul rafforzamento dei programmi di finanziamento della banca nel Paese. Afreximbank ha sostenuto la piattaforma Pia nella prima fase dei lavori accordando un finanziamento alla compagnia Arise Iip, sussidiaria di Singaporean Olam e incaricata del progetto. "Siamo pronti a partecipare all'attuazione della seconda fase del progetto", ha detto Oramah a Gnassingbé. L'infrastruttura, inaugurata a giugno 2021, mira a creare filiere ad alto valore aggiunto attraverso lo sviluppo dell'industria locale nei settori agroindustriali (cotone, soia, sesamo, cacao, caffè, pollame), e nelle intenzioni dovrà quindi svolgere un ruolo di “catalizzatore” per sostenere la crescita e lo sviluppo socio-economico del Togo. Nel discorso pronunciato a Capodanno, il presidente togolese ha citato fra le sue priorità l'installazione di unità di produzione e lavorazione nella piattaforma Pia, che nelle ambizioni governative punta a creare 35mila posti di lavoro diretti e indiretti. (Res)