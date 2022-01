Milano: picchia ex fidanzata in piazzale Aspromonte, Polizia arresta 33enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri mattina, intorno alle 8:40, un cittadino peruviano di 33 anni è stato arrestato per lesioni dopo aver aggredito l’ex compagna in piazza Aspromonte. Quando gli agenti della polizia sono giunti sul posto in seguito alla segnalazione della violenza, hanno trovato la donna - coetanea e connazionale dell’arrestato - con il volto sanguinante. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero trascorso le ore precedenti in un locale, ma quando lei ha rifiutato di seguirlo nella sua abitazione, il 33enne l’avrebbe colpita con un pugno in faccia. Trasportata in codice verde al pronto soccorso, è stata successivamente dimessa con 30 giorni di prognosi per una frattura delle ossa nasali. In seguito è stato accertato che, sebbene non ci fossero denunce a suo carico, non era la prima volta che l’uomo aveva atteggiamenti violenti nei confronti dell’ex fidanzata.(Rem)