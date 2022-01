Covid: Moderna, dosi di richiamo contro variante Omicron pronte entro il prossimo autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moderna sta lavorando a un’iniezione di richiamo che prenderà di mira la variante Omicron del Covid-19 entro il prossimo autunno. Lo ha annunciato oggi l'amministratore delegato della casa farmaceutica statunitense, Stephane Bancel. “Stiamo discutendo con i leader della salute pubblica di tutto il mondo per decidere quale riteniamo sia la migliore strategia per il potenziale booster per l’autunno del 2022. Crediamo che conterrà Omicron”, ha detto Bancel nel corso di una conferenza stampa, aggiungendo che il richiamo specifico per Omcron entrerà presto negli studi clinici e Moderna sta discutendo se il vaccino debba contenere altri componenti per combattere il virus. “Dobbiamo stare attenti a cercare di stare davanti al virus e non dietro il virus”, ha detto Bancel. Moderna ha firmato accordi di acquisto con pagamenti anticipati per un valore di 18,5 miliardi di dollari con i governi di Regno Unito, Corea del Sud e Svizzera che hanno recentemente ordinato dosi per il prossimo autunno. A tal riguardo Bancel ha affermato che Moderna può fornire da 2 a 3 miliardi di dosi di richiamo quest’anno. “Ci sono discussioni in corso su base giornaliera. Vogliamo essere pronti con il miglior prodotto possibile per l’autunno del ’22″, ha aggiunto Bancel. Secondo un recente studio dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, i dati dimostrano che i booster sono efficaci fino al 75 per cento nella protezione contro l’infezione sintomatica da Omicron. (Nys)