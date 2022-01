Russia-Armenia: ministri Difesa discutono situazione Kazakhstan e attività forze Csto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa armeno Suren Papikyan e l'omologo russo Sergej Shoigu hanno discusso al telefono della situazione in Kazakhstan e delle attività delle forze di pace dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto). Lo riferisce il servizio stampa del ministero della Difesa armeno, aggiungendo che le parti hanno valutato l'attuazione delle decisioni del Consiglio di sicurezza collettivo e del Consiglio dei ministri della Difesa della Csto. Oggi il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che il contingente militare della Csto resterà in Kazakhstan per tutto il tempo necessario e, dopo aver svolto le sue funzioni, sarà ritirato dal Paese. Inoltre Putin ha anche osservato che le forze di pace della Csto si trovano in Kazakhstan sulla base di una richiesta ufficiale del presidente Kassym-Jomart Tokayev e nel pieno rispetto dell'articolo 4 del Trattato di sicurezza collettiva del 1992. (Rum)