Difesa: in corso in Aula Camera discussione generale testo unico pdl revisione modello Forze armate

- E' in corso, nell'Aula della Camera, la discussione generale del testo unico delle proposte di legge sulle disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali e delega al governo per la revisione dello strumento militare nazionale. (Rin)