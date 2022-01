Roma: Melito-Michetelli (Pd), attesa da tempo apertura Acquario, grazie Eur Spa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia di questa mattina da parte dell'ad di Eur Spa, Antonio Rosati, circa l'apertura nel dicembre del 2022 dell'Acquario Sea Life “era attesa da tempo dai cittadini romani e sarà volano di sviluppo non solo per l'intero quadrante Eur ma per tutta la città di Roma". Lo dichiarano le consigliere capitoline del Partito democratico Antonella Melito e Cristina Michetelli. “L'apertura di Sea Life rappresenta un'enorme risorsa per la cittadinanza e sarà strumento di rilancio dal punto di vista culturale, turistico, economico ed occupazionale”, aggiungono. “La notizia odierna, insieme a quella che riguarda l'apertura del Planetario nella primavera del 2022, dimostrano una gestione attenta di Eur Spa nell'ottica di rilancio di tutto il territorio", concludono le consigliere.(Com)