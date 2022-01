Australia: padre di Djokovic, volevano che Novak rinunciasse al visto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il padre del tennista serbo Novak Djokovic, Srdjan, ha dichiarato che "hanno cercato di costringere" il figlio "a rinunciare al visto per poterlo espellere". La dichiarazione è giunta nel corso di una conferenza stampa della famiglia di Djokovic. "Non voleva firmare quel documento, perché non c'era motivo per una cosa del genere. Non gli hanno dato nessuno a cui rivolgersi per diverse ore, gli hanno preso il telefono, si è messo in contatto con gli legali e, lo avete visto da soli, questi hanno preparato una difesa fantastica davanti alla quale anche chi voleva espellere Novak poteva fare niente", ha detto Srdjan Djokovic. (Seb)