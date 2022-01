Brasile: ministro Salute, scenario covid incerto ma decessi non dovrebbero aumentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute del Brasile, Marcelo Queiroga, ha affermato oggi che la trasmissione della variante omicron del nuovo coronavirus nel Paese genera incertezza, ma che non si aspetta un aumento significativo del numero dei ricoveri e dei decessi per Covid-19. "Abbiamo uno scenario pandemico di incertezza a causa della diffusione della variante omicron che ha generato un'aumento dei casi, ma siamo fiduciosi che non ci sarà un'esplosione dei ricoveri ospedalieri né un proporzionale aumento dei decessi, perché la nostra popolazione è pesantemente vaccinata", ha detto Queiroga alla stampa entranto al ministero. Il ministro ha detto di aspettarsi che la situazione del Paese sia simile a quella di alcuni Paesi europei, come Spagna, Regno Unito e Francia, dove c'è stato un aumento dei casi, ma non dei decessi. (segue) (Brb)