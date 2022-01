Energia: Marocco, britannica Chariot annuncia scoperta di gas al largo di Larache

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia britannica Chariot Oil and Gas ha annunciato un’importante scoperta di gas al largo della città di Larache, in Marocco. Lo ha reso noto la stessa società in un comunicato, secondo il quale i primi dati mostrerebbero la presenza di “quantità significative di gas in seguito all’esplorazione del pozzo Anchois-2”. A meno di un mese dalle operazioni di perforazione nel giacimento Anchois, al largo di Larache, che rientrano nel quadro del permesso esplorativo Lixus Offshore, posseduto al 75 per cento da Chariot e al 25 per cento dall'Ufficio nazionale marocchino per gli idrocarburi e le miniere (Onhym), la compagnia britannica ha consegnato i primi risultati. "Il pozzo Anchois-2 è stato perforato in modo sicuro ed efficiente a una profondità totale misurata di 2.512 metri dalla piattaforma di perforazione Stena Don", prosegue la nota. “Sono lieto di riferire che Chariot, oltre a condurre con successo un'operazione di valutazione del pozzo, ha fatto una significativa scoperta di gas nel pozzo Anchois-2 che supera di gran lunga le nostre aspettative", ha affermato Adonis Pouroulis, amministratore delegato ad interim di Chariot, citato nel comunicato stampa.(Mar)