Bosnia: Alto rappresentante Schmidt, "non è possibile rivivere le stesse dinamiche di 30 anni fa"

- In Bosnia "non è possibile che si stiano vivendo le stesse dinamiche di trent'anni fa". Lo ha detto l'alto rappresentante per la Bosnia-Erzegovina, Christian Schmidt, parlando alla folla radunatisi di fronte alla sede del suo ufficio a Sarajevo, per manifestare a favore della stabilità del Paese. "So cosa è successo in questo Paese, in questa città. So cosa è successo a Srebrenica. Come è possibile che venga messa in discussione la legge di Inzko?", ha aggiunto Schmidt, mentre alcuni manifestanti gli hanno chiesto di ripetere queste affermazioni anche a Banja Luka. L'Alto rappresentante ha inoltre espresso la sua preoccupazione per l'attuale situazione, promettendo di lavorare per l'integrità e la pace e sottolineando quanto sia importante tenere aperto il dialogo con l'obiettivo di costruire insieme le basi per il futuro. (Res)