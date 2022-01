Roma: Giannini (Lega), Olimpico nome perfetto per stadio, altri non rappresentano città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maestosità e l'universalità di Roma nel mondo non possono essere espresse con un nome dedicato a questo o a quell'atleta, per quanto grande esso sia. Ecco perché ritengo sia sbagliato dedicare a Paolo Rossi, come a chiunque altro, l'impianto sportivo della Capitale d'Italia". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini. La città di Roma "non si fa tirare per la giacchetta da nessuna parte, da nessun colore. Roma è internazionale, culla della storia e della civiltà occidentale - aggiunge -. Ecco perché, pur potendo o volendo attingere ad un olimpo di grandi stelle, non ci può essere un titolo migliore di cui fregiarsi se non stadio Olimpico", conclude Giannini.(Com)