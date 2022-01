Australia: padre di Djokovic, Novak trarrà forza aggiuntiva dagli avvenimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Srdjan Djokovic, il padre del tennista serbo Novak, ha dichiarato che il figlio "sta splendidamente" e che tutti gli avvenimenti riguardanti il suo visto d'ingresso in Australia gli daranno "forza aggiuntiva". In una conferenza stampa Srdjan Djokovic ha detto del figlio che "ha talmente tanta forza mentale" che gli ultimi avvenimenti non lo hanno scalfito. "Non vede l'ora di tornare in campo, di cominciare il torneo", ha detto Srdjan Djokovic. (Seb)