Speciale scuola: Sileri, nei primi giorni contagi in aumento, dopo le cose andranno bene

- Dopo i primi giorni, con contagi in aumento, le cose andranno bene sia per la scuola che per il resto della popolazione. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24 sottolineando che è “comprensibile” la preoccupazione di alcuni presidi, visto che “alcune scuole ripartono a metà perché avendo un milione di persone in quarantena è chiaro che questo coinvolge anche chi lavora nella scuola”. Per il sottosegretario però “l'indicazione del governo è andare avanti, con screening". E sul numero dei contagi ha spiegato: “La scuola ha sempre offerto qualche problema in più perché non tutti i bambini sono coperti dal vaccino”, ma presto sarà raggiunto il picco e ci sarà una discesa “con una variante che diventerà prevalente”. (Rin)