Speciale scuola: Bianchi, porterò in Cdm tema su Ffp2 in classe

- Sulle Ffp2 "abbiamo fatto un intervento importante. Il generale Figliuolo ha raggiunto un accordo con le farmacie per calmierare il prezzo a 0,75 euro. Le diamo inoltre gratuitamente già a tutti gli operatori, soprattutto della scuola dell'infanzia dove non ci sono protezioni per bambini. Però è un tema importante, che ho capito stare molto a cuore e lo porrò in evidenza al Consiglio dei ministri". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenuto alla trasmissione "Tutti in classe" su Radio1 rispondendo alla domanda sulle mascherine Ffp2 che gli studenti dovranno indossare in classe in caso di autosorveglianza. (Rin)