Speciale scuola: Bianchi su studenti vaccinati, usciamo da logica dei controlli, lavoriamo su partecipazione collettiva con le famiglie

- Sui controlli degli studenti vaccinati che, secondo le nuove misure sulle quarantene, nelle scuole secondarie di I e II grado potranno svolgere le attività in presenza con due casi positivi nella stessa classe, "ancora una volta le famiglie devono sicuramente precisare se vogliono che i ragazzi tornino in presenza e se sono in condizione di poterlo fare, quindi se sono vaccinati". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a "Tutti in classe" su Rai Radio 1. "Stiamo lavorando su una partecipazione collettiva: usciamo dalla logica che c'è il controllore. No, c'è un Paese che nel suo insieme si assume l'incarico di far tornare a scuola i suoi ragazzi", ha ribadito. (Rin)