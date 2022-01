© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa cosa del rientro adesso nelle scuole è imprudente e ingiustificata in una situazione in cui non ce lo possiamo permettere". Queste le parole del professore Massimo Galli, infettivologo, ad "Agorà" su Rai 3, con riferimento alla ripresa delle lezioni a scuola. (Rin)