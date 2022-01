Speciale scuola: Garavini (Iv), riapertura scelta giusta, con governo Draghi finisce era Dad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta del governo di riaprire le scuole oggi "è la via giusta, che come Italia Viva sosteniamo in pieno. Il ritorno in classe di questa mattina è un atto di civiltà e giustizia nei confronti di quelle tante studentesse e studenti che, negli ultimi due anni, hanno visto sacrificare il proprio diritto allo studio, così come quello alla socialità. È paradossale che bambini e adolescenti possano andare al ristorante o al cinema ma non a scuola". Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, Vicecapogruppo vicaria Italia Viva-Psi. "Anche qui si vede il cambio di passo rispetto alla linea di Conte. Mentre, in precedenza le scuole erano i primi luoghi ad essere chiusi - prosegue - oggi affermiamo il principio opposto. Ossia che l’insegnamento è uno dei pilastri sui quali costruire una società moderna. E, di conseguenza, non può essere sospeso mentre rimangono attive tutte le atre attività, dalla ristorazione al turismo. La dad può essere una soluzione temporanea. Non la regola", conclude Garavini. (Com)