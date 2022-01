Speciale scuola: assessora Roma, al via nuovo servizio trasporto disabili dopo mesi di disagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessora alla Scuola e al lavoro di Roma, Claudia Pratelli, stamattina ha salutato di persona la partenza dei pulmini della nuova Rti Arriva Italia e Meditral, vincitrice dell'appalto per i prossimi 8 anni per il servizio di trasporto a scuola dei ragazzi e delle ragazze con disabilità. "Un modo - spiega in una nota Pratelli - per esprimere la mia soddisfazione per l'avvio di un nuovo corso dopo i mesi di disagi gravissimi causati dalle inefficienze della società Tundo. Questa giunta, infatti, ha dovuto affrontare appena insediata una situazione disastrosa, che si protraeva ormai da tempo: una società allo sbando che non garantiva le corse e che non pagava gli stipendi dei lavoratori e delle lavoratrici. Nonostante gli sforzi messi in campo, con risorse straordinarie per affidare parte del servizio ad un'altra società e porre così rimedio ai problemi causati alle famiglie, agli alunni e alle alunne, e contemporaneamente pagando in surroga gli stipendi dei lavoratori, l'atteggiamento così irresponsabile e inaccettabile di Tundo è andato avanti spingendoci anche all'invio di una lettera alla Procura della Repubblica per accertare responsabilità e mancanze. Oggi - conclude - grazie alla procedura d'urgenza che abbiamo espletato a metà dicembre per aggiudicare la nuova gara che assegna il servizio per i prossimi 8 anni, apriamo con soddisfazione, una nuova fase. Si tratta di un servizio fondamentale per garantire, specie in un momento così delicato per il mondo della scuola, il diritto allo studio per tutti e tutte. Occorre lavorare bene e con serietà. Auguri alla nuova società, agli alunni e alle alunne a tutti noi". (Com)