Milano: ruba 600 euro di profumi in centro commerciale, arrestata 32enne

- Una cittadina cubana di 32 anni è stata arrestata, ieri pomeriggio, dopo aver rubato profumi per il valore complessivo di 600 euro nel centro commerciale di piazza Tre Torri. La donna è stata fermata dal personale della vigilanza, poco prima delle 16, mentre cercava di lasciare l’esercizio con i prodotti rubati nascosti all’interno di una borsa schermata, che le aveva permesso di oltrepassare le casse indisturbata. Intervenuti sul posto gli agenti della polizia di Stato, la 32enne è finita in manette per furto. (Rem)