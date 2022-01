Ucraina: ministro Esteri Romania, legittima preoccupazione per accumulo forze russe a confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è una legittima preoccupazione degli alleati, Romania inclusa, per l'accumulo di forze russe al confine con l'Ucraina. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, in conferenza stampa. Aurescu ha detto che "le condizioni stabilite dalla Russia tendono a modificare i parametri dell'architettura di sicurezza europea". "Siamo aperti al dialogo e questa è la posizione che sia io che gli altri miei colleghi della Nato abbiamo espresso venerdì nella riunione straordinaria dei ministri degli Esteri, perché il dialogo fa parte del duplice approccio della Nato alla Russia", ha spiegato il ministro. Tuttavia, "allo stesso tempo va tenuto presente che questo dialogo deve basarsi su una serie di misure ferme e credibili", ha continuato Aurescu. Il dialogo con la Federazione Russa "deve avvenire senza intaccare i principi, i valori e gli impegni che sono alla base dell'Alleanza, perché ci sono alcune proposte della Federazione Russa che sono sicuramente molto difficili da accettare, se non inaccettabili per gli alleati", ha precisato. (segue) (Rob)