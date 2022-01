Francia: ministro Salute, pass vaccinale è una misura supplementare anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pass vaccinale attualmente in discussione al Parlamento francese è una misura supplementare per combattere il coronavirus e il giorno in cui non ce ne sarà più bisogno lo toglieremo. Lo ha detto il ministro della Salute francese, Olivier Veran, intervenendo in Senato il giorno in cui è arrivato il disegno di legge sull'introduzione del pass vaccinale. Veran ha ricordato che solamente il fatto di parlarne "ha fatto schizzare il numero di appuntamenti" per vaccinarsi in Francia. Il ministro ha poi evocato la situazione sanitaria, in particolare la variante Omicron. "Vedremo nei prossimi giorni se, come gli inglesi, raggiungeremo un picco e in seguito un calo o se ci sarà una stabilizzazione", ha affermato il ministro. Veran ha poi dichiarato che in Francia sono stati effettuati più di 11 milioni di tamponi in una settimana, per questo il numero di casi positivi è esploso in questi giorni. (Frp)