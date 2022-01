Milano: Fd'I presenta interrogazione in Comune su aggressioni e molestie di Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia chiede all'assessore alla sicurezza Marco Granelli e al Sindaco Giuseppe Sala che cosa è stato programmato dalla giunta comunale di Milano per garantire un adeguato presidio della città in occasione dell'ultimo dell'anno, nello specifico: il numero di agenti della Polizia Locale in servizio su strada nei turni serale e notturno del 31 dicembre e in servizio il 1 gennaio in tutti i turni, notturno compreso, precisando per ogni turno quanti agenti in servizio ordinario e quanti in servizio straordinario; il numero ed il tipo di interventi svolti dalla Polizia Locale che hanno operato sul territorio cittadino nei turni serale e notturno del 31 dicembre 2021; il numero, di fermi e di arresti avvenuti a Milano tra il 31 dicembre e il 1 gennaio ad opera delle Forze dell'ordine. Lo comunicano in una nopta congiunta Andrea Mascaretti, capogruppo Fd'I a Palazzo Marino e Francesco Rocca, consigliere comunale di Fratelli d'Italia in ocasione della ripresa dei lavori (da remoto) in Consiglio comunale. “È opportuno partire dai dati reali – si rileva nella nota - per evitare il ripetersi di gravi e intollerabili situazioni. È nell'interesse della città capire che cosa è andato storto la notte di San Silvestro. Chiediamo al Sindaco Sala, presente una sola volta in Consiglio, il primo, di relazionare in aula”. “Neanche il regolamento per la qualità dell'aria sponsorizzato dalla Giunta Sala - si ricorda nella nota - è stato rispettato visto che i botti sono stati esplosi in ogni quartiere della città. In merito chiediamo: tutte le rilevazioni delle concentrazioni di polveri sottili rilevate dalle centraline Arpa effettuate nei giorni 30 e 31 dicembre 2021, 1 e 2 gennaio 2022; il numero e le informazioni dettagliate riguardanti denunce, sanzioni, sequestri di fuochi d'artificio, armi ed esplosivi effettuati a Milano dalla Polizia Locale; il numero di persone ricoverate al pronto soccorso degli ospedali cittadini tra la notte del 31 dicembre e la giornata del 1 gennaio per ferite, contusioni, lesioni e/o bruciature e altri tipi di ferite e il numero d'interventi dei Vigili del Fuoco, tra il 31 dicembre 2021 e il 1 gennaio 2022, riguardanti fuochi, incendi, esplosioni e fuochi d'artificio inesplosi”. (Com)