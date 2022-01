Donbass: separatisti Dpr, ripresa bombardamenti Ucraina dovuta a colloqui Russia-Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza ucraine hanno ripreso a bombardare i separatisti filorussi nel Donbass in relazione all'imminente incontro Russia-Nato, in programma il 12 gennaio a Bruxelles. Lo dichiara la rappresentanza della milizia della repubblica popolare di Donetsk (Dpr), costituita da ribelli separatisti filorussi, aggiungendo che Kiev ha "urgente bisogno di ricordare al mondo occidentale della sua esistenza". Precedentemente la Dpr aveva affermato che dal 5 all'8 gennaio non erano state registrate violazioni del cessate il fuoco nel Donbass, mentre ieri le forze di sicurezza ucraine hanno ricominciato a sparare. (Rum)