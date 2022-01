Covid: Pfizer, vaccino contro variante Omicron pronto entro marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo vaccino contro la variante Omcron del Covid-19 sarà pronto a marzo. Lo ha annunciato oggi l'amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, precisando che l’azienda ha già iniziato a produrre le prime dosi. “Questo vaccino sarà pronto a marzo”, ha detto Bourla in un'intervista rilasciata alla "Cnbc", affermando che il vaccino prenderà di mira anche le altre varianti che stanno circolando. “La speranza è che riusciremo a ottenere qualcosa che avrà una protezione migliore, in particolare contro le infezioni, perché la protezione contro i ricoveri e la malattia grave è ragionevole in questo momento con la terza dose”, ha aggiunto Bourla. Secondo un recente studio dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, i dati mostrano che i vaccini di Pfizer e Moderna sono efficaci solo per il 10 per cento circa nel prevenire l’infezione sintomatica da Omicron 20 settimane dopo la seconda dose, tuttavia lo studio ha rilevato che le due dosi originali forniscono ancora una buona protezione contro malattie gravi, mentre le dosi di richiamo sono efficaci fino al 75 per cento nel prevenire l’infezione sintomatica. (Nys)