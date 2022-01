Speciale difesa: Airbus vicina ad accordo con Occar su elicotteri Tigre per Francia e Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus dovrebbe firmare un contratto da più di 4 miliardi di euro con l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (Occar) per la modernizzazione degli elicotteri Tigre, che saranno portati al terzo stadio in Francia e in Spagna. Lo riferisce il quotidiano "La Tribune", spiegando che il contratto verrà suddiviso in più parti. Lo sviluppo del Tigre Mark 3 "è acquisito sul piano politico in Spagna" ma "il contratto resta da notificare. Questo avverrà tra qualche settimana", ha detto nei giorni scorsi il portavoce del ministero della Difesa di Parigi, Hervé Grandjean. (Frp)